VIDEO | Tulekul uus tehas. Skeleton Technologies asutaja tõdeb, et taastuvenergia tähendab rohkem kõikumisi

Madiberki sõnul on neile täna kõige olulisem see, et saavad tegutseda Saksamaa turul, täpsemalt transporditööstuses. 2024. aastal soovivad nad ehitada ka uue tehase.

„Tänavu peame keskenduma sellele, et elektrivõrgud oleksid tugevad. Taastuvenergia tähendab seda, et on rohkem kõikumisi. Skeleton on iga energiasüsteemi skelett,“ sõnas ta.