Elering kaalub EstLink 3 randumiskohana Loode-Eestit

„Oleme analüüsinud EstLink 3 puhul erinevaid võimalikke asukohti ja peame Loode-Eestit kõige perspektiivikamaks. Turvalisuse kaalutlustel on mõistlik uus ühendus ehitada senistest võimalikult kaugele. Pikas perspektiivis võimaldab see trassivariant liita tugeva võrguga Lääne-Eesti suursaarte piirkonda potentsiaalselt tekkida võivad meretuuleparkide arendusalad,“ ütles Eleringi juhatuse esimees Kalle Kilk. Elering on analüüsinud erinevaid piirkondi Tallinnast läänes. „Loode-Eesti on alternatiivide võrdluses kõige tulevikukindlam,“ lisas Kilk.