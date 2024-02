Investor ennustab miljardifirmade lahkumist Leedust: senisest 500 fintech-ettevõttest võib alles jääda vaid 5

„Leedu investeerimiskeskkond on viimastel aastatel oluliselt halvenenud ning geopoliitiline olukord on vaid osa probleemist. Nimelt muutub Leedus karmimaks regulatsioonid, mistõttu valitakse äri ajamiseks Läti, Eesti või isegi Dubai. Leedu on naabrite ees valinud rangema tee,“ selgitas Ilja Laurs Leedu Delfile saates „Verslo tema“.

Karmistunud seaduskeskkonna tõttu ennustab ta, et 2024. aastal jääb senisest 500st fintech-ettevõttes alles vaid 5. „Oleme nende ettevõtete kutsumiseks siia palju aega ja vaeva näinud,“ tõdeb ta. Karmistuvad seadused on vastu võetud turvalisuse konteksi arvestades. Samuti soovib Leedu võidelda terrorismi rahastamise vastu. Ometi leiab Laurs, et sel medalil on kaks külge ja muutused puudutavad eelkõige fintech-ettevõtteid.