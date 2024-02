Powell peab intresside langetamist märtsis ebatõenäoliseks

„Mõistlik on anda aega ning vaadata, kuhu poole andmed jätkavad liikumist, et olla kindel 2-protsendilise inflatsiooni jätkusuutlikuses,“ selgitab keskpanga juht. Powelli sõnul tundub vähetõenäoline see, et komitee jõuab märtsi kohtumiseks piisava kindluseni intresse langetada. Tema arvates võib esimene intresside alandamine toimuda aasta keskpaigas.

Samuti ei uskunud Powell, et poliitikakujundajad muudavad intresside väljavaateid nii dramaatiliselt. Näiteks detsembriks nähakse, et intressid jõuavad 4,6-protsendilise taseme juurde. „Paljud, välja arvatud mõni üksik, osaleja komitees usub, et oleks asjakohane alustada piiravate intresside alandamist sel aastal. Kindlasti on see tõenäoline, et me seda teeme. Peame lihtsalt leidma üldist konteksti arvestades õige aja,“ möönab ta.