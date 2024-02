Bolti juht lahkus kliendi pakiga. Ettevõte: „Soovitame juhtidel alati kliendiga ühendust võtta“

Eelmisel nädalal tellis Bolti klient Delivery teenusega paki kättetoimetamise, kuna ei saanud sellele ise järele minna. „Tundus igati hea lahendus,“ kirjeldas ta. Alguses läks kõik hästi, Bolti juht võttis paki peale ja asus teele. „Teavitust kohale jõudnud juhi kohta aga ei tulnud. Ta oleks pidanud helistama, et väravast sisse saada, kuid sõitis hoopis minema,“ kirjeldas klient.

Ta võttis ka juhiga ühendust, kuid too ei rääkinud ei eesti ega inglise keelt, seega ebaõnnestus ka probleemi kohene lahendamine. Klient kirjutas ka Bolti klienditoele, kuid kuna klienditoele helistada ei saa, ei saanud ta sealt ka kiiret vastust.

„Maksin sõidu eest üle 10 euro ning juht on pakiga kadunud,“ võttis klient asja pärast juhtunut kokku.

Klient sai lõpuks siiski paki kätte

Bolti sõiduteenuse juht Oscar Rõõm kommenteeris Delfi Ärilehele, et juht jõudis kliendi juurde ja ootas seal enne lahkumist ligikaudu kümme minutit. „Küll aga soovitame juhtidel alati kliendiga ühendust võtta, kui klient ei tule sõiduki juurde,“ toonitas ta.

Olukord lahenes lõpuks siiski positiivselt – juht toimetas paki kliendini hiljem. „Samuti tegime kliendile tagasimakse. Vabandame ja loodame, et tulevased Delivery kategooria tellimused kulgevad positiivselt,“ sõnas Rõõm.

Paki saatmine Bolti kaudu toimub nagu sõidujagaminegi – saatja teeb tellimuse, lisades paki pealevõtu- ja sihtkoha, nõustudes hinnaga ning andes juhile paki sihtkohta toimetamiseks. Kliendid näevad enne paki teelesaatmist eeldatavat hinda ja saavad jälgida saadetise teekonda reaalajas. Saata saab erinevaid esemeid, mille väärtus on kuni 150 eurot ja kaal kuni 15 kg, välja arvatud erinevad keelatud esemed.

Paki kättetoimetamisega pakub Bolt partnerjuhtidele veel ühe teenimisvõimaluse. Delivery kategooria hinnad on identsed Bolti kategooria hindadega. Teenus on praegu saadaval vaid Tallinnas, kuid Boltil on sellega plaan laieneda ka teistesse Eesti linnadesse.