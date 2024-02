Tallinna korterite ruutmeetri hind langes. Statistika peegeldab reaalsust

„Nüüdsest peegeldab statistika tegelikku turuseisu ja on edaspidi rahvakeeli öeldes võllivaba ehk keskmist hinda ei tõsta reaalsusest kõrgemale võlaõiguslepingud, mis sõlmiti poolteist või kaks aastat tagasi kuuma turu tingimustes,“ nentis 1Partneri juht Martin Vahter, kelle sõnul olid detsembri tehinguaktiivsus ja rekordhinnad selgelt seotud paljude kõrge hinnaga uusarenduste valmimise ja lõplike tehinguteni jõudmisega.

Kalleim korter müüdi Tallinnas jaanuaris 891 000 euroga ning odavaim 6 082 euroga. Kokku tehti Tallinnas kinnisvaraga 669 ostu-müügitehingut, eelmise aasta jaanuarikuus 575. Kinnisvaratehingute koguväärtus oli ca 106 miljonit eurot, mis on küll ligi poole vähem kui detsembris, kuid samas 16 % rohkem kui eelmise aasta jaanuarikuus.

„See, et jaanuari korteritehingute keskmine ruutmeetri hind saab olema kõvasti madalam kui detsembris, oli selge kohe, kui detsembri statistika laekus. Samas on tehinguid rohkem ja keskmine hindki kõrgem, kui aasta tagasi. Toona oli tegemist ootamatult suure langusega, kuid nüüd oleme juba karastunud ja suund on küll väga vaikselt kuid pigem siiski kindlalt paremuse poole,“ võttis Martin Vahter turuseisu kokku.