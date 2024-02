Säästlik energiatarbimine algab nutikalt valitud lahendustest

Reguleerimisturu eesmärk on hoida elektrivõrku tasakaalus. Kui elektriturul pole piisavas koguses taastuvenergiat, saavad suure energiatarbimisega ettevõtted oma elektriseadmete koormusgraafikut nihutades suunata elektrisüsteemi rohkem taastuvenergiat. Nii on võimalik ilma täiendavate investeeringuteta teenida kuni 15% tulu ja samal ajal aidata stabiliseerida Eesti elektrivõrku.

Viimased arengud annavad aimu, et autoturg on muutumises ning elektriliste autode protsent kõigist Eestis müüdavatest uutest autodest on kasvuteel. Mida populaarsemaks muutuvad elektriautod, seda olulisem on, et tagatud oleks ka laadimisvõimalused.