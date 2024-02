Kohus algatas PlusPlus Capitali saneerimise

PlusPlus Capitali juhatuse liikme Kaarel Raigi sõnul loob saneerimismenetluse alustamine töörahu, mis on vajalik parima finantslahenduse väljatöötamiseks. „Protsessi järgmiseks etapiks on saneerimisplaani koostamine ja selle investoritega kooskõlastamine. Saneerimise eesmärk on PlusPlus Capitali äritegevuse jätkusuutlikkuse tagamine ning kõigile osapooltele vastuvõetava lahenduse leidmine,“ rääkis Raik ning kinnitas, et iga investoriga võetakse ühendust.