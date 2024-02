Traagiline õnnetus pani Tšehhi miljardäri abikaasa keerulisse olukorda. Naine tuli sellest aga võitjana välja

Bloomberg kirjutab, et Renata Kellnerova on nüüdseks sünonüümiks pereettevõttele PPF – Prahas asuvale telekommunikatsiooni-, meedia-, finantsteenuste ja e-kaubanduse impeeriumile, mis annab tööd 61 000 inimesele ja tegutseb 25 riigis.

Piirkonnas on PPF ehk kõige rohkem tuntud kui erasektori telejaamade omanik kuues Ida-Euroopa riigis ja Tšehhi vabariigi ühe suurima telefoniettevõtte omanik. 43 miljardi dollari suuruse varaga on PPF tõusnud Tšehhi vabariigi kommunismijärgse ülemineku üheks peamiseks võitjaks, mida Kellnerova kadunud abikaasa Petr Kellner ka ära kasutas, laienedes kiiresti kasvavatele turgudele Venemaal ja Hiinas. Kuid kuna Venemaa sissetung Ukrainasse on muutnud geopoliitikat ja äritegevust, on paljud ettevõtted, sealhulgas PPF, seadnud prioriteediks kasvu kodumaale lähemal.