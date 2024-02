„Eesti pole ammu enam odava tööjõuga riik.“ Ettevõtjad näevad majanduskasvu kõrgema lisandväärtusega sektorites

Jaanuari lõpus teatas Eesti Konjuktuuriinstituudi juht Peeter Raudsepp, et Eesti majanduses on täna häid märke keeruline leida ning oleme majanduskliima indikaatorite vaates sisenenud kriisiolukorda, mis suuresti tähendab, et riik on majandussurutises veel mõnda aega. „Ettevõtete ja majapidamiste tulevikuootused ja kindlustunne on langenud oluliselt Euroopa Liidu keskmisest allapoole ning võrrelda ei saa ka Läti või Leeduga, kus majandususaldusindeks on meist oluliselt parem,“ sõnas Raudsepp ning lisas, et majanduse iseeneslikku paranemist ei toimu, sest kasvamas on nii töötuse määr kui ka hinnad.