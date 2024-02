Kliimaseaduse poole teel. Kai Realo: riigil võiks olla ühiskondlik südametunnistus

Kai Realo sõnas esiteks, et paljud inimesed ei ole enda jaoks veel selgeks mõelnud, mida rohepöörde jaoks täpselt tegema peaks. „Elu on näidanud, et mõne jalajälje vähendamine vähendab ka kulusid,“ rääkis ta ja esitas teoreetilise küsimuse: kas me usume teadusesse või ei usu? „Kui on faktiliselt kliimasoojenemine tuvastatud ja tõestatud?“ küsis ta. Tema sõnul ei saa Eesti seda endale lubada, et „ärme äkki tee“.

Veiko Veskimäe sõnul on oluline jõuda rääkimisest tegudeni. „Kui hakkad tegema, siis mõned asjad vähendavad kulusid ka,“ ütles ta ja tõi näiteks, kuidas nad Verstonis korraldasid säästva sõidu koolituse. „Ülesandeks oli, et üle 86 km/h ei sõida. Sellest tuli juba oluline kütusesääst, millest saame näiteks rohkem palka maksta,“ kirjeldas Veskimäe.

Andrus Durejko on arvamusel, et eesmärk peaks olema see, et ettevõtted ja ka riik teavad, kuhu minek on, ja majandus on jätkusuutlik. „Eesti Energia üksi ei suuda turgu määrata. Meie energia tootmisvõimekuste kooslus ei anna konkurentsivõimelist energiahinda,“ sõnas ta.

2/3 lahendusi on juba olemas

Kädi Ristkok tõi välja, et just energeetikasektoris on rohelahendused olnud kõige kauem väljatöötamisel. „Tehnoloogiate kasutuselevõtt on aga järkjärguline. Me näeme, et lahendusi tuleb kogu aeg peale. 2/3 lahendusi on olemas, need tuleb kasutusele võtta ehk tuleb rahastada seda. Selleks on nõudlust on vaja. 1/3 lahendusi tuleb juurde tekitada. Eesti on väga edukas,“ rääkis Ristkok.

Veskimäe toonitas riigi rolli. „Riik on peamine tellija, muudatusi saab teha koos riigiga,“ sõnas ta. Samas peavad ka sektorid ise otsuseid vastu võtma ja ei saa ainult riigi poole vaadata, et miks te ei tee. „Rohepööre koostöös riigiga. Riik peaks võtma juhirolli ja muutma sektorid rohelisemaks. Valmisolek on olemas, kuid see saab ilmselt olema valulik,“ hindas ta, lisades: „Riik peaks lihtsalt peale hakkama.“