Suurriigid kaaluvad Ukraina aitamiseks erivahendi loomist

G7 ja Euroopa Liidu riigid arutavad plaani, kuidas kasutada Venemaa keskpanga vara, mis on külmutatud ja üle 250 miljardi dollari väärt. Kui alguses räägiti vara lihtsakoelisest Ukrainale suunamisest, et aidata neil Venemaaga võidelda ja riiki üles ehitada, siis saadi kiiresti aru, et juriidiliselt oleks see võimatu missioon. Siis pakuti variant, et varad võiks panna teenima intressi, mis siis omakorda Ukrainale saadetaks. Osaliselt on see plaan ka praegu arutuse all, sest vara on kõrgete intresside keskkonnas teeninudki korralikku intressi. Kuid kuidas kasutada peaaegu 250 miljardit veelgi tõhusamalt?