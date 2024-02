Taani ravimihiid ostab kolm tehast, et rahuldada suurt nõudlust

Taani ravimitootja väärtus tõusis tänavu sel kuul 500 miljardi dollarini. Seda peamiselt tänu kaalualandavatele hittravimitele. Novo Nordiski juhtosanik Novo Holdings otsustas seeläbi osta USA ravimitootja Catalent, mille väärtuseks peetakse 16,5 miljardi dollarit. Tehingu üks osa on aga New Jerseys asuvate tootmistehaste müümine Novo Nordiskile.

Catalenti aktsia tõusis eelturul 13%. Novo Nordiski aktsia, mis siiani tõusnud tänu hüppelisele nõudlusele ravimite suhtes, on täna näidanud 3,4%-list kasvu, puudutades sisuliselt kõigi aegade rekordit. Laiemas plaanis on hetkel Novo Nordisk surve all, et kasvatada tootmisvõimekust ja püsida konkurentsis ettevõttega Eli Lilly.

Nimelt sai Eli Lilly hiljuti heakskiidu enda ravimile Zephound ning ennustatakse, et tegemist saab olema läbi ajaloo ühe paremini müüdud ravimiga. Erinevates katsetustes on Lilly ravim näidanud patsientidel kordades suuremat kaalukaotust kui ükskõik, milline Novo Nordiski ravim siiani.

Novo Holdings omab 28 protsenti Novo Nordiski aktsiatest, ent ettevõttel on 77-protsendiline hääleõigus. Tegemist on investeerimisfirmaga, mis haldab Novo Nordiski sihasutuse varasid ja millest on kujunenud ka maailma üks suurimaid heategevusfonde. „Arvestades meie senist teadmist ja kogemust teadusettevõtetesse investeerimisel, siis me usume, et Catalent on väga hea järgmine samm,“ ütles Novo Holdingsi pea Kasim Kutay.