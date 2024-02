GALERII | Legendaarne mööblitootja avas Tallinnas uhke peoga uue esindussalongi

Karjus selgitas, et Standard on kogu oma 80 tegutsemisaasta jooksul loonud oma toodetega innovatsiooni, mis on neile toonud mitmesuguseid auhindu ning aidanud seeläbi eksportida Eesti disaini kogu maailma.

Uue esindussalongi kohta ütles Standardi juht, et see võiks saada kohaks, kuhu koonduvad mõtteid vahetama ja uusi ühisprojekte looma ka teised Eesti tootjad ja teenusepakkujad. „Minu üleskutse on, et tulge tehke siin tööd, korraldage üritusi, katsetage materjalidega ja küsige meilt nõu. Siia ruumidesse võiks koonduda Eesti mööblisektori kõige värskemad ning uuenduslikumad ideed,“ selgitas Karjus.