LHV puhaskasum tõusis 129%

Tütarettevõtetest AS LHV Pank teenis 2023. aastal 141,4 miljonit eurot puhaskasumit, UK Bank Limited 5,3 miljonit eurot, AS LHV Varahaldus 1,7 miljonit eurot ning AS LHV Kindlustus 12 kuu peale kokku 305 tuhat eurot puhaskasumit.

„2023. aastal läks LHV-l hästi. Kasvavad ärimahud ja tõusvad intressimäärad on tulemusi tugevdanud, kuid üldine majanduslangus on teinud planeerimise keeruliseks. Intressimäärad on tsüklilised ning väga kiirele tõusule võib järgneda kiire langus. Hea tulemuse saavutamine on nõudnud tugevat pühendumist ning olulisi strateegilisi otsuseid. Viimase 12 kuu jooksul on lisaks igapäevastele tegemistele nõudnud meilt eraldi tähelepanu edukas LHV Banki käivitamine Ühendkuningriigis, kindlustusäri kasvatamine ja üleminek Euroopa Keskpanga otsese järelevalve alla,“ tõdeb LHV Groupi juhatuse esimees Madis Toomsalu.