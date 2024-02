Keskkonnaamet: mullu täitsid kohustusliku biokütuste osakaalu nõude kõik kütusemüüjad

„Jaanuari lõpu seisuga on 2023. aasta kütuseturu andmed kokku kogutud ja üle paari aasta saame kiita kõiki Eesti kütusemüüjaid: biokütuste osakaalu nõue on 2023. aasta arvestuses kõigil täidetud. On näha, et hoolas järelevalve ja koostöö maksu- ja tolliametiga kannab vilja,“ ütles keskkonnaameti peadirektori asetäitja järelevalve valdkonnas Olav Avarsalu.

Neste näitab eeskuju

HVO ehk parafiinne diislikütus on teise põlvkonna biokütus, mida valmistatakse biomassist, näiteks taimsetest jäätmetest. HVO on väga sarnaste omadustega fossiilset päritolu diisliga. Kõige suurema osakaalu Eestis tarbimisse jõudnud rohekütustest moodustaski just HVO ehk teise põlvkonna biodiisel.

Tähelepanu all on suured kütusemüüjad

Biokütuste osakaalu nõue kehtib kõigile kütusemüüjatele ning järelevalvet kohustuse täitumise üle teeb keskkonnaamet. Kõrgendatud tähelepanu all on suured kütusemüüjad nagu AS Alexela, AS Terminal, Circle K Eesti AS, Neste Eesti AS, Olerex AS, Jetoil AS.