Eesti Äriinglite Võrgustiku president riskiinvesteeringutest 2024. aastal: kuidas läheneda ja mida silmas pidada?

Eesti iduettevõtlusaasta algas Estonian Startup Ecosystem Annual Fireside Chat’i vestlusõhtuga, kus tõdeti, et investeerimiskeskkond on stabiliseerunud ning drastilist langust pole märgata. Jaanuarikuus jagati sTARTUp Day äri- ja tehnoloogiafestivalil Tartus investeeringuid sadades tuhandetes eurodes (Esgrid, Wayren) ning riskikapitaliettevõte 2C Ventures teatas uuest 50 miljoni euro suurusest fondist.

Investorid on valivamad

Kuna intressimäärad püsivad kõrgel, on investorid ettevaatlikud ja valivad hoolikalt, kuhu investeerida. Raha väärtus on kõrge, seega on strateegilised otsused olulised. Keskenduge tugeva ärimudeliga ja kogenud tiimidega idufirmadele.

Kvaliteetsed idufirmad on endiselt atraktiivsed

Kokkuhoidlikkus ja omafinantseering

Põnevad valdkonnad: AI ja sõjatehnoloogia

Käesoleval aastal pean kaht valdkonda eriti paljutõotavaks: tehisintellekt (AI) ja militaartehnoloogia (MilTech). Tehisintellekti arendavad idufirmad toovad turule ärirakendusi, mis aitavad ettevõtetel olla tõhusamad ja tootlikumad. Kuna ettevõtted mõistavad üha enam tehisintellekti väärtust, on selles valdkonnas idufirmadel hea positsioon investeeringute meelitamiseks ja digitaliseerimise edendamiseks. Samuti pakub ka sõjatehnoloogia huvitavaid võimalusi. Geopoliitilised mured on jätkuvalt aktuaalsed, seega on sõjatehnoloogia areng endiselt kriitilise tähtsusega ning selles valdkonnas on oodata mitmete edukate iduettevõtete teket.