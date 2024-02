Tehisintellektil põhinev Eesti tehnoloogiaettevõte kaasas 700 000 eurot

Analytical Alley tegevjuhi Tanel Rebase sõnul on enamus ettevõtete turundustegevusi otseselt äri kasvatamiseks, kuid kuni 40% ettevõtete paigutatud turundusrahast läheb paraku raisku. „Tänases majandusolukorras pole sellisel kujul võimalik enam raha tuulde visata. Maailmas, kus andmeanalüüs on arenenud täiesti uuele tasemele, peaksid kõik turundustegevused, alates TV kampaaniatest lõpetades näiteks digireklaamidega, ettevõtetele maksimaalset kasvu looma,“ avaldas Rebane ja lisas: „Täna töötavad ettevõtted väga paljude andmetega, proovides nende pinnalt järeldusi teha. Seda tehakse aga tihti just turunduses üsna pealiskaudselt täielikku potentsiaali kasutamata. 21. sajandil tehnoloogia pakub võimalusi, millest paljud ei ole võibolla isegi kuulnud. Me analüüsime ja esitame müügi- ning turundusandmed selliselt, et ettevõtetel on võimalik selgeid järeldusi ning targemaid otsuseid teha. Anname konkreetse ja järjepideva tegevuskava, mis võimaldab need andmed ärikasvu kiirendamiseks maksimaalselt tööle panna. Analüütika oma parimas ei ole projekt, vaid protsess.“