„Eestlasi on siin varsti sama palju kui Soomes!“ Eestlased ostavad Hispaanias üha rohkem kinnisvara

„Siin paistab päike ligi 320 päeva aastas ja talvel rannikul tavaliselt alla 10 soojakraadi ei lähe. Hispaania üüri- ja kinnisvaraturg on väga aktiivne võrreldes Eesti omaga,“ lausub Merlis Jusupov, kes ligi kaks aastat tagasi pakkis abikaasa Evega Eestis asjad ja suundus elama Hispaania päikselisse kuurortpiirkonda Costa del Sol i. Praeguseks on tal seal kinnisvaranõustamisettevõte Merlis Homes.

Jusupov räägib, et üks eestlaste huvi Hispaania kinnisvara vastu suurendanud põhjuseid on olnud Venemaa sõjategevus. „Esmane laine oli mõned kuud pärast sõja algust ja nüüd on aktiivsus mõõdukalt suur. Eestlasi on siin varsti sama palju kui Soomes – põhjuseks nii sõjahirm kui ka soov investeerida,“ ütleb Jusupov.