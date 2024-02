90 miljonit dollarit kaasanud Starshipi juht: robotid võiksid olla mitu korda odavamad kui inimkuller

„Meie äri hakkab suureks kasvama,“ märkis Heinla. „Meil on kulunud üheksa ja pool aastat (ettevõte asutati 2014. aasta juunis – toim), et arendada asi nii kaugele, et kõik need vajalikud punktid oleksid täidetud. Robotid, mis oskavad ise sõita ja teevad seda ohutult. Meil on paigas, kuidas roboteid hooldada ja toota. Kuidas tootmist finantseerida, et operatsioonid oleksid kasumlikud ja kulu odavam kui inimkullerite puhul. Et oskaksime skaleerida. Kõik need asjad peavad olema lahendatud.“