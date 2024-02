SEB projektijuht: säästmine ei tähenda kõigest loobumist

Noored räägivad sotsiaalmeedias rahaasjadest avalikult

„Loud budgeting toob esile, et rahaasjadest avalikult rääkimine ja jagamine on motiveeriv ning pakub inspiratsiooni teistele, kes soovivad oma finantsolukorda parandada. Sealjuures tuleks aga meeles pidada, et raha kogumine ei tohiks olla vaevaline teekond, mille käigus loobutakse kõigest meeldivast, sest see ei ole kuigi jätkusuutlik,“ rõhutas Tkatš.