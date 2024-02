Saksa meedia: Rootsi võimud lõpetavad Nord Stream plahvatuse uurimise

Rootsi võimudel pole aga tänaseni õnnestunud leida kahtlusaluseid. Just seetõttu võibki Rootsi uurimine ajakirjanduse kohaselt lõpu saada. Hoolimata sellest on Ljungqvist mullu aprillis öelnud, et „isegi kui kurjategijat ei õnnestunud välja selgitada, viitavad kõik tõendid riigitegelasele“.

Saksamaa uurimine on toonud aga esile purjelaeva Andromeda, mis võis vedada merele lõhkeaineid ja mida seostatakse hoopis Ukraina meeskonnaga. 15meetrist jahti kinnitasid ühises kirjas ÜRO julgeolekunõukogule kõik, st Rootsi, Taani ja Saksamaa võimud. „Eksperthinnangute järgi on võimalik, et väljaõppinud sukeldujad paigaldasid lõhkelaengud Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 torujuhtmetele kohtades, kus plahvatused toimusid,“ seisis kirjas. Põhjalikumalt on sellest varem kirjutanud just Eesti Ekspress.