Coop Pank: tähtajaliste hoiuste intressid on languses

Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul olid Eesti pankade tähtajaliste hoiuste intressid viimase 12 kuu jooksul Euroopa kõrgeimad, kuid nüüd on märgata nende langemist.

„Intresside langustrend on alanud tänu Euroopa Keskpanga rahapoliitilistele otsustele ja inflatsiooni taandumisele. Meil ei ole võimalik neid muutusi ignoreerida ja sellepärast on näiteks ka Coop Pank korrigeerinud tähtajalistele hoiustele makstavaid intresse. Oleme langetanud keskmisi ja pikkade tähtaegade hoiuste intresse juba alates detsembrist, sest näeme, et majandust jahutav kõrgete intresside ajajärk on lõppemas ja see on ka rahaturgude üleüldine ootus,“ sõnas Truu.

Alates 6. veebruarist 2024 maksab Coop Pank 3–17 kuu pikkuse tähtajaliste hoiuste eest 3,5–3,75 protsenti aastaintressi ning 18 kuu ja pikemate tähtaegadega hoiuste eest 2,0–3,0 protsenti.

Truu lisas, et kuivõrd hoiuste intressid on hakanud alanema, on hoiustajatel endiselt mõistlik avada kuni aastaseid hoiuseid. „Väga lühikeste perioodide kaupa hoiuseid tehes ja siis neid pikendades on pigem tõenäoline, et pikendamise hetkeks jõuavad hoiuseintressid veelgi langeda ja pikendus tuleb seetõttu teha praegusest juba oluliselt madalamalt intressitasemelt,“ lisas Truu.

Kuna inflatsioon on taandumas ja Euroopa Keskpank on lõpetanud baasintresside tõstmise, on langemas ka euribor. Truu ütles, et laenuvõtjatele on see kahtlemata hea uudis. „Näiteks 6 kuu euribor tegi oma tipu möödunud aasta oktoobris ja on sealt alates langenud 4,14% tasemelt tänasele 3,83% tasemele. 12 kuu euribor on praegu 3,54%. Intresside jätkuvat langustrendi ootust näitavad ka rahaturgude tulevikutehingud ja pikema perioodi intresside fikseerimise tariifid. Turuosalised usuvad, et 6 kuu euribor jõuab 6 kuu pärast juba ca 3,0% ja 12 kuu pärast 2,5% tasemele,“ rääkis Truu.