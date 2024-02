Auto kasutamise lepingus on kirjas, et kasutaja on kohustatud teatama Boltile asjaoludest, mis takistavad auto kasutamist. Dmitri võttiski ühendust klienditoega, kust sai vestlusrobotilt vastuse: „Oleme teie taotluse kätte saanud. Meie ettevõtte töötajad võtavad teiega lähiajal ühendust.“