Vaidlused läbi. Suursaarte lennuliinide uus vedaja on teada, kuid konkurent peab hinda liiga madalaks

Tänini on Kärdla liini teenindamiseks kehtinud otseleping Diamond Sky OÜ-ga. Seaduse kohaselt aga on lepingus säte, mille kohaselt 7-kuuline otseleping lõpeb siis, kui sõlmitakse hankeleping ning seda 14 päeva pärast riigihanke hankelepingu sõlmimist. See tähendab, et Diamond Sky lõpetab liini opereerimise enneaegselt, sest otselepingu kohaselt oleks firmal tulnud liini teenindada kuni 27. märtsini.