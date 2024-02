Araabia Ühendemiraatides asuv Dubai Mall on pindalalt teine, kuid prestiižilt maailma tippkaubamaja, mis laiub 200 jalgpalliväljaku suurusel maa-alal ning on ühendatud Burj Khalifaga – maailma kõrgeima hoonega, mis 830-meetrisena Dubais kõrgub.

Kaubamajja rentnikuks saamine on aastatepikkune protsess. Mõni on viis aastat järjekorras ja enamikul ettevõtetel see ei õnnestugi, kuid eesti keelt võib seal kuulda lausa kahes kohas: Pavlova Cafes ja ujumisriideid müüvas Bain de Meris. Esimesel kulus ideest avamiseni aga vaid aasta ning teisel napid kolm kuud. Kuidas?