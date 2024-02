Kaidi Ruusalepp teenetemärgist: kui täna hommikul hakati koosolekul õnne soovima, pidin ruumist lahkuma, et end koguda

Ta nendib, et see tunnustus ei ole vaid talle, vaid ka ettevõttele Funderbeam ja laiemalt Eesti idusektorile üldiselt. Ruusalepa sõnul on Eesti idusektor teinud ära suure ja raske töö, sest meid on maailmas märgatud. „Eesti on tugeva idusektori tõttu teistele riikidele eeskujuks,“ nendib ta. Ruusalepp lisab, et Eesti riik on suutnud idusektorit toetada ja selle kasvamisele kaasa aidata, mis on kindlasti ka üks põhjus, miks täna selline tunnustus jagati. „Ma võtaks seda teenetemärki laiemalt meie sektori teenetemärgina,“ jääb Ruusalepp tagasihoidlikuks.