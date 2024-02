Rootsi lõpetas Nord Streami plahvatuste uurimise. „Rootsil puudub asjas jurisdiktsioon“

Prokurör Mats Ljungqvist sõnas, et eeluurimine oli süsteemne ja põhjalik, muu hulgas analüüsiti laevade liikumisi ja kuulati inimesi üle. „Selle tõttu saame praegu väita, et Rootsil puudub jurisdiktsioon asja edasi uurida,“ lisas ta.

2022. aasta septembri lõpus avastati Läänemeres Taani Bornholmi saare lähistel merepõhjas toimunud plahvatuste tagajärjel gaasitorustikus Nord Stream 1 ja 2 neli ohtlikku leket. Peamine teooria on olnud, et plahvatused põhjustas sabotaaž. Lääs on süüdistanud Venemaad, Venemaa omakorda lääneriike. Vahepeal on selles kahtlustatud ka ukrainlasi.