Paavo Nõgene teenetemärgist: sellistest asjadest ei tasu kunagi ise unistada

Tippjuht tõdeb, et teenetemärgi saamine oli tema jaoks ootamatu. Selle saamisest ta kunagi unistanud ei ole. „Sellistest asjadest ei tasu kunagi ise unistada. Rõõmu teevad need vaid siis, kui tulevad ootamatult ja keegi teine on sind märganud. Mitte et sa ise oleksid unistanud,“ rääkis ta.

Täna töötab Nõgene suure innu ja pühendumusega Tallinkis, kus tema selle aasta soov on ettevõte neli aastat vändanud kriisidest lõpuni välja sikutada. „Hetkel tundub, et see on õnnestunud. Eelmisel aastal läks üsna hästi, samas maailmas on endiselt väga palju ebastabiilsust. Tuleb palju tööd teha, et nii Eestil kui ka Tallinkil ja mul endalgi hästi läheks.“