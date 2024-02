Uuring: inimesed võtavad tarbimislaenu peamiselt koduga seotud kulutusteks

„Inbanki tarbijauuringust selgus, et viimase kolme aasta jooksul on järelmaksu või tarbimislaenu kasutanud kolmandik Eesti elanikest. Kõige enam kasutavad laenutooteid 25-49-aastased elanikud, kes elavad Tallinnast väljaspool – Lõuna- ja Lääne-Eestis,“ ütles Inbanki laenude ja kaartide müügijuht Evelin Rahkema.

„Tarbimislaenu kasutamine kodukeskkonna parandamiseks on aastaga kasvanud pea viiendiku. See näitab, et kuigi kodu on olnud alati inimeste jaoks tähtis, siis majanduslikult ebakindlal ajal, kui tarbijate kulutused pea kõigele suurenenud, ei lükata koduga seotud olulisi kulutusi edasi,“ ütles Rahkema.