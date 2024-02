Kohalikud tootjad ei suuda enam konkurentsis püsida: Euroopat vallutavad odavad Hiina päikesepaneelid

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse tõusid Euroopas elektri hinnad hüppeliselt. See omakorda tekitas suure nõudluse päikesepaneelide järele, kuna ettevõtted ja kodumajapidamised püüdsid end hinnatõusu eest kaitsta. Kohati olid järjekorrad nii pikad, et soovijad pidid päikesepaneelide paigaldamist ootama mitu kuud.

Nüüdseks on olukord muutunud – järjekorrad on kadunud ja hinnad on langenud, vahendas Business Insider. Aastal 2023 on Euroopa päikesepaneelide turg üle ujutatud Hiina toodetega ning paljud kohalikud tootjad pigem ladustavad oma tooteid, sest nad ei suuda hiinlaste hinnaga konkureerida.