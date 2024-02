Lidli kliendikaardile pääseb ligi vaid nutitelefoniga. Kas tegu on vanurite diskrimineerimisega?

Delfi Ärileht kajastas sama probleemi eelmise aasta jaanuaris. „Üritasin nädalavahetusel Lidli rakendust vanaema nutitelefoni laadida, aga see nõudis mitut erinevat kontot, mida tal ei ole ja kokkuvõttes me talle seda kontot teha ei saanudki,“ sõnas mullu jaanuaris pensionär Ärilehele.

Lidli kommunikatsioonijuhi Katrin Seppeli sõnul on jaeketil iganädalased sooduspakkumised, mis algavad esmaspäeviti ja neljapäeviti ja kehtivad kõikidele Lidli klientidele. „Lidl Plus on lisateenus, mis toimib nii kliendikaardina kui ka võimaldab liitunutele teha personaalseid pakkumisi. Lidli eesmärk on vähendada keskkonna jalajälge ja plastiku kasutamist, seega on Lidl Plus saadaval vaid telefonirakendusena,“ selgitab Seppel olukorda.