Raha paneb rattad käima? Lõuna-Korea ettevõte maksab oma töötajatele lapsesaamise eest 70 000 eurot

Lõuna-Korea ehitusettevõte Booyoung Group soovib iga sündiva lapse eest maksta oma töötajale 100 miljonit Lõuna-Koera vonni (umbes 70 000 eurot). Raha saab ka tagasiulatuvalt, st kui laps on sündinud aastatel 2021-2024. Juba sündinud 70 beebit on ettevõttele maksma läinud igatahes ligikaudu 4,9 miljonit eurot.

Tegemist on Lõuna-Korea esimese ettevõttega, kes sedavõrd suurt lisaväärtust oma töötajatele pakub. Valitsus ja mitmed teised ettevõtted on välja pakkunud väiksemad rahalised hüvitised.

Väljasuremise äärel

Sündimus Lõuna-Koeras on maailma madalaim: naised saavad oma elu jooksul keskmiselt 0,78 last. Soome statistikaameti andmetel peaks see arv 2025. aastal langema koguni 0,65-ni.

„Praeguse languse juures on Lõuna-Korea eeldatavasti 20 aasta pärast väljasuremise äärel. Ettevõte on võtnud kasutusele need enneolematud stiimulid töötajate jaoks, et leevendada nende rahalist koormust ning tasakaalustada tööd ja elu,“ ütles ettevõtte tegevjuht Lee Joong-keun.