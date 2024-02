Kallas: tagantjärele tarkusena võin öelda, et automaksu asemel oleks võinud tõsta olemasolevaid makse

Erakond Isamaa tahab automaksu plaanile pidurit tõmmata. Täna toimunud riigikogu infotunnis väitis Isamaa esimees Urmas Reinsalu, et antud maksu vastu on kogutud ligi 80 000 allkirja ja oma eitavat seisukohta on väljendanud ettevõtlusorganisatsioonid, tarbijad ning lastega perede esindusorganisatsioon. Valitsus aga automaksu osas järele anda ei taha.

„Minu ettepanek teile, proua peaminister, on selline: võtke see automaksuseadus Riigikogu menetlusest tagasi. Majanduslanguse olukorras ja nende näitajate juures, mis puudutab meie ettevõtluse konkurentsivõimet ja inimeste toimetulekut, ei ole asjakohane makse tõsta, ja eriti veel kehtestada uut maksu. Sellega te loodate koguda veerand miljardit eurot juba järgmise aasta algusest alates Eesti maksumaksjatelt. Mida te sellest ettepanekust arvate, proua peaminister? Kas valitsuse poliitika vajab korrigeerimist?“ küsis Reinsalu peaminister Kaja Kallaselt.

Kallas vastas Reinsalu ettepanekule, et tänane julgeolekuolukord ei ole tema valik ning maksutõusud on riigikassa suurendamiseks hädavajalikud. „Midagi ei ole teha, sest me peame valmistuma selleks, et hoida see sõda igal juhul ära ja et see siia kunagi ei jõuaks. See sõltub sellest, kui tugevad me oleme – mitte ainult meie siin, vaid ka meie koos NATO liitlastega. Sinna läheb maksumaksja raha, see on peamine koht,“ teatas Kallas.

Kallas lisas, et julgeolek on ka majanduspoliitika. „Jah, me ei tunne seda hetkel, kui on justkui rahuaeg. Aga te olete ise palju lugenud inimene, teate väga hästi, kuidas 1933. aastal meie riigikaitsekulutused olid rekordmadalad,“ vastas Kallas Reinsalu kriitikale. „Rekordmadalad sellepärast, et tundus nagu poleks vaja panna riigikaitsesse raha, osta laskemoona või arendada võimeid, sest Euroopas oli rahulik.“