Soome elektritöötajad plaanivad valitsuse reformide vastu kolmepäevast streiki

Ametiühingu pressiteates on kirjas, et valitsuse plaanide vastu streigivad tuuma- ja hüdroelektrijaamade töötajad. Praegu on streik plaanis 14.–16. veebruarini. Kolmapäeval streigitakse Loviisa tuumajaamas, neljapäeval Olkiluoto tuumajaamas ning reedel erinevates hüdroelektrijaamades. Olulisi seisakuid elektri tootmises ei tohiks siiski ette tulla.