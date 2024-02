Jaanuari inflatsiooni taga oli suuresti käibemaksu tõstmine. Kaupmehed kergitasid hindu maksutõusust rohkemgi

Aasta alguses aset leidnud maksumeetmed tõid oodatult kaasa aastase inflatsiooni kiirenemise. Hinnates kaubagruppide kuist hinnamuutust, siis võib tõdeda, et 20 protsendise maksumääraga kaupadele ja teenustele lisati käibemaksumäära tõus hindadesse kogu ulatuses. Osades kaubagruppides, kus on jaemüük näidanud suuremat langust ning üldpilti moonutavad hooajalised allahindlused (nt riided ja jalatsid, majapidamiskaubad), on kõrgema maksumäära ülekandumise mõju keerulisem hinnata ning see võib toimuda mõningase nihkega. Teise meetmena kergitas jaanuaris hindu kõrgem alkoholiaktsiis.