Leedu Pank BaltCapi endise partneri omastamisskandaalist: eestlased vastutavad järelevalve eest

Leedu Panga finantsteenuste ja -turgude järelevalve osakonna direktor Vaidas Cibas sõnul on BaltCapi infrastruktuurifondi haldav ettevõte registreeritud Eestis. „Me räägime hetkel fondist, kust raha on kadunud. Küsimus on selles, kes seda fondi juhib. Seda juhib Eestis registreeritud ettevõte,“ lausus Cibas. Nimelt kahtlustatakse BaltCapi endist partnerit Šarūnas Stepukonist umbes 30 miljoni euro omastamises.

Cibase sõnul on Eestis registreeritud kaks BaltCapi ettevõtet, mis eraldavad loodud ettevõtetele raha investeeringuteks. „Kirjas on üks BaltCapi ettevõte, millel on tegevusluba ja mis saadi eelmisel sügisel. Samas on ka üks teine firma, kel puudub tegevusluba ja see on registreeritud Eestis. Just see viimane ettevõte haldab kõnealust infrastruktuurifondi, kust raha kadus,“ tõdes Cibas.