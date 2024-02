Riik asub välja töötama ühtset ühistranspordiplatvormi. Prototüübile kulutatakse üle 800 000 euro

„Reisijatel ei ole praegu mugavat ühtset süsteemi, mille kaudu oma teekonda planeerida, kasutades ühistransporti ja alternatiivseid liikumisviise. See on üks põhjus, miks kiputakse pigem liikuma isikliku sõiduautoga, sest nii on lihtsam,“ ütles transpordiameti liikuvuse kavandamise osakonna juhataja Johann Peetre. „Selle probleemi lahendamiseks toetab riik prototüübi loomist, mille alusel erasektor saab luua toimiva keskkonna, kus erinevad transporditeenuse pakkujad saaksid mugavalt oma teenuseid müüa,“ lisas ta.