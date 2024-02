T1 keskus saab viimase, 10-miljonise rahasüsti

T1 tegevjuht Tarmo Hõbe ütles, et viimase paari aastaga on T1-s palju uuendusi tehtud. „Oleme liikunud jõudsalt edasi T1 muutmisel keskuseks, mis pakub igale külastajale midagi ning eristub selgelt teistest Tallinna ja Eesti keskustest. Tänavu jätkame mahukaid investeeringuid ning rõõm on teha koostööd LHV Pangaga, et viia lõpule uuendused nii keskuse kontseptsioonis kui ka välis- ja siseilmes,“ rääkis Hõbe.