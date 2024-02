ARVAMUS | Tartu maakler: kinnisvaraarendus Lõuna-Eestis – kas ulme või unelm?

Suurem osa Lõuna-Eesti uusarendustest on koondunud kuni kümne kilomeetri kaugusele Tartu ümbrusesse: head näited on Saialille uuselamurajoon, Erminurme kvartal ning Haaslava piirkond. Umbes 15 kilomeetri kaugusel Tartust hakkab valik kokku kuivama, mõni uusarendus leidub veel Nõos ja Elva kandis ning üks Tõraveres.

Paar aastat tagasi kirjutas minu Paides tegutsev kolleeg Kersti Okas artikli pealkirjaga „Paide linn vajab kinnisvaraarendajat“. Tänaseks on Paides esimene ridamajade arendus lõpusirgel ja kuuldavasti paar uut varsti lisandumas. Mina julgen väita, et kõik Eesti väikelinnad vajavad kinnisvaraarendajaid, sest uute ja tänapäevaste elamispindade järele on nõudlus olemas. Uusi kodusid tahetakse tõesti osta ka väiksematesse linnadesse. Head näited edukatest uusarendustest ongi peale Paide olemas Rakveres, Haapsalus, Viljandis ja Raplas.

Lõuna-Eestis tegutseva maaklerina jälgin Tartu ja lõunapoolsete linnade eluasemeturul toimuvat igapäevaselt. Põlva linn on üks õnnelikest, kus esimene sammuke on juba tehtud. Üle 30 aasta valmis Põlvas esimene uus kortermaja 2021. aastal. Aasa Kodud on esimene täispuidust kandvate konstruktsioonidega kortermajade arendusprojekt Eestis. Ristkihtpuidust ehk CLT-st ehitatud kortermajade esimene hoone on valmis ja välja müüdud. Kokku neliteist kahe kuni neljatoalist korterit müüdi ära kümne kuuga.

Paneelmajad vajavad renoveerimist

Uue kodu ostmisel peetakse järjest olulisemaks eluaseme energiatõhusust. Hoone keskkonnamõju hindamisel soovitab kliimaministeerium vaadata hoone elukaart tervikuna alates ehitustoodete tootmisest ja ehitamisest kuni lammutusjäätmete utiliseerimiseni, mitte keskenduda ainult kasutamise etapile, nagu on siiani üldiselt tavaks.