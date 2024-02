Merko Ehitus jääb dividendi makstes ettevaatlikuks. „Üks ajajärk on läbi saanud“

Juhatus teeb tulemuste põhjal nõukogule ettepaneku maksta aktsionäridele 2024. aastal eelnevate perioodide kasumist dividendidena välja 17,7 miljonit eurot ehk 1 euro ühe aktsia kohta. See annab 2023. aasta dividendimääraks 38%. Merko on maksnud sama suurt dividendi igal aastal alates 2018. aastast, välja arvata 2020. aastal, mil koroona tõttu dividendi ei makstud. Sealjuures on Merko dividendi väljamakses ettevaatlik: kehtiva dividendipoliitika kohaselt on eesmärgiks maksta aktsionäridele dividendidena välja 50-70% aastakasumist.