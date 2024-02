Specialist VC tegi esimese investeeringu kaitsetööstusesse. „Enam ilma selleta ei saa.“

„Suurema fookuse kaitsetööstusega seotud ettevõtete analüüsimisele võtsime juba üle aasta tagasi. Nüüdseks on kogu Euroopa oma pilgud kaitsetööstusele suunanud. Lisaks olulisele panusele meie turvalisusesse pakub see sektor ka huvitavaid võimalusi tehnoloogiainvestoritele ning sellest mööda vaadata pole mõistlik,“ sõnas Specialist VC asutajapartner Riivo Anton.

„Teised riigid panustavad miljardites eurodes raha kaitsevaldkonda. Meie riik on küll väike, aga tehnoloogiliselt peame teistest ees olema. SensusQ tarkvaratoote omapära seisneb muuhulgas ka selles, et seda vajatakse sarnases mahus nii sõja kui rahu ajal,“ lisas ta.

Specialist VC ja SensusQ ei soovi sel korral täpseid rahalisi detaile avaldada, aga selle summaga on neil võimalik keskenduda peamiselt just uute inimeste värbamisele, et tootearendusega edasi liikuda.

Tehnoloogiaettevõte SensusQ suudab suurel hulgal erinevaid andmeid ja allikaid terviklikuks teabeks sünteesida. See teeb infovahetuse sõjalistes üksustes kiiremaks ning vähendab luuretsüklite ebaõnnestumist. Kuigi hetkel keskendutakse peamiselt kaitsetööstusele, siis SensusQ eesmärk on lähitulevikus pakkuda lahendust ka teistele tsiviilsektori valdkondadele, mis igapäevaselt suurte andmehulkadega töötavad.

SensusQ asutaja Marko Kaselehe sõnul aitab investeering liikuda veelgi kiiremini uutele turgudele ning võtta ette järgmine arenguetapp tootearenduses. „Meil on hea meel, et riskikapitalifondid, nagu Specialist VC, näevad üha suuremat potentsiaali ka kaitsevaldkonnas. SensusQ mission on revolutsioneerida luuremaailm ning oluline osa investeeringutest läheb tehisaruga seotud teadusarendusse,“ ütleb Kaseleht.

SensusQ strateegiajuht Erik Markus Kannike lisas, et nad on Ukrainas ja Eestis tõestanud, et nende tehnoloogia toimib. „Uued investeeringud võimaldavad meil ettevõttena kasvada ning tarnida maailmas ainulaadset luureinfosüsteemi ka teistele liitlasriikidele.“