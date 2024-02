Palk polegi kõige tähtsam? Soomes on noortel tööandjale muud kõrged nõudmised

Yle kirjutab, et noorte tööotsijate kriteeriumid uuele töökohale on ajas suuresti muutunud. Majandust õppiv 23-aastane soomlane Kalle Rautiainen usub, et tema vanuserühma väärtusmaailm on sootuks teine kui oli näiteks 30 aastat tagasi. Ta õpib Turu majanduskoolis.