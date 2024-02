Euroopa suurimatel kullerettevõttel käib ellujäämisvõitlus. Bolt Food lahkus Nigeeria turult

San Franciscos asuv ettevõte DoorDash tegutseb väljaspool Ameerikat peamiselt Mandri-Euroopas, Jaapanis ja Austraalias. Kui USA-s on nad täielikud liidrid, siis välisturgudel nii edukalt ei lähe. „Me ei ole väljaspoolsetes riikides eriti hästi levinud,“ ütles tegevjuht Tony Xu. „Kasv on olemas ja meie üksuse majandusseisund paraneb, kuid meil on veel pikk tee minna, et saavutada USA turu tase.“