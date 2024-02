Estateguru kaudu maksti eelmisel aastal investoritele tagasi ligi 140 miljonit eurot

Kokku tegi lõppenud aastal Estateguru platvormil investeeringuid 29 890 unikaalset investorit, neist üle kolme tuhande tegid seda esmakordselt. „Ühisrahastuse mudeli tõelist väärtust näitab ilmekalt fakt, et enam kui kolmandik investeeringuid on mahus 50-100 eurot. Ühelgi jaeinvestoril üksikult nii väikeseid summasid kinnisvara tagatisel paigutada ei õnnestuks, aga ühisel jõul on see täiesti võimalik,“ kommenteeris Estateguru juht Mihkel Stamm ning rõhutas, et 100 miljoni piiri ületanud investeeringute kogumahu kõrval ongi eriti oluline just investorite mitmekesisus.