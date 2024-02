Peidus pärl. Tuntud Soome kaubamärgi jalatsid valmivad Eestis tagasihoidlikes tingimustes

Aaltonen on Soome tuntud kaubamärk. See sai alguse 20. sajandil tegutsenud Soome töösturi Emil Aaltoneni ettevõttest, mis oli omal ajal ka Põhjamaade suurim kingavabrik, kuid nüüd valmistatakse selle kaubamärgi jalanõusid ainult ühes kohas – siinsamas Eestis, Tallinna külje all üsna tagasihoidlikus tootmishoones. Sellelt ei leia isegi ühtegi silti, mis viitaks, et just seal sünnivad jalanõud, mille järele on suur nõudlus nii Skandinaavia riikides kui ka üha rohkem Eestis ja kaugemalgi.