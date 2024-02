E-kaubanduse trendid: tarbijad eelistavad üha enam uuenduslikke makselahendusi

E-kaubanduse maksete statistikat ilmestab ka Eesti E-kaubanduse Liidu 2023. aasta pakituru kokkuvõte , mille kohaselt tellisid eestlased pakiautomaatidesse 14,3 miljonit pakki, mis on 15,5% võrra enam kui ülemöödunud aastal. Seejuures on suur tähtsus omnikanali võidukäigul, ehk „kõik ühes“ lähenemisel, kuskohal saab klient uurida kauba hinda telefoni teel, külastada seejärel poodi kaubanduskeskuses ja suhelda müüjatega ning tellida kaup arvutit või nutiseadmeid kasutades kodust, minnes kaubale järgi pakiautomaati.

Statista andmetel veetsid 2012. aastal interneti kasutajad üle maailma sotsiaalmeedias keskmiselt 1,5 tundi päevas, eelmise aasta lõpuks oli näit suurenenud hinnanguliselt 2,5 tunnini päevas. Sotsiaalmeedias veedetud aega arvestades, on see kaupmeestele efektiivne võimalus oma tooteid ja teenuseid turundada ning müüa. Seda kasutavad oskuslikult ära tuntud sotsiaalmeedia platvormid, nagu Facebook, Instagram, TikTok ja X, pakkudes oma platvormil kliendile kohest ostlemise võimalust, suunamata kaupmehe kodulehele. Kui veel aastal 2020 müüdi sotsiaalmeedias globaalselt poole triljoni dollari jagu kaupa, ületati möödunud aastal esmakordselt ühe triljoni piir. 2026. aastaks hinnatakse kogumüügi kasvu kolme triljonini.

Tarbijad eelistavad e-kaubanduses üha enam turvalisi digitaalseid makseteenuseid – Apple Pay’d ja Google Pay’d. SEB 2023 tehingute statistika baasilt selgub, et kõige kiiremini on makselahendustest esile tõusnud interneti kaardimaksete maht, seda kogunisti 57% aastases võrdluses. Samuti on oluliselt kasvanud makse algatamise teenuse mahud, mis kasvasid 31%, samal ajal, kui pangalingi maksed on aastases võrdluses vähenenud 25%, mis on indikaatoriks, et inimesed hindavad e-oste sooritades mugavust, valikuvõimalusi ja turvalisust.