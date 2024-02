Leedu loodab Aafrikast sisserännanute abil tööjõupuudust alandada. Eestis tervitame vaid käputäit

Leedu Delfi kirjutab, et kohaliku migratsiooniameti sõnul läheb enamik Leetu elama suundunud välismaalasi sinna tööle, kuid on märgata, et ka üliõpilaste arv kasvab. „Kõikidest uutest sisserändajatest tuleb tõenäoliselt 80 protsenti või rohkem töö alusel. Teine osa on pereliikmete saatjad ja järk-järgult suureneb ka välisüliõpilaste arv,“ ütles migratsiooniameti direktor Evelina Gudzinskaitė.