Sunly sai päikeseparkide arendamiseks mitukümmend miljonit projektirahastust

Ettevõtte tegevjuhi ja asutaja Priit Lepasepa sõnul on Poola äärmiselt atraktiivne turg. „Poola on tänaseks teine suurim taastuvenergia turg Euroopa Liidus, millel on märkimisväärne kasvupotentsiaal. Prognoosid näitavad, et järgmise kolme aasta jooksul ootame tootluse kahekordistumist ning Sunly kavatseb sellele kasvule oluliselt kaasa aidata. Järgnevatel aastatel kavandame 4,6 GW koguvõimsusega päikese- ja tuuleparkide rajamist Poolas ja Baltikumis, muuhulgas koos vastava salvestustehnoloogiaga. Oleme põnevil, sest meil on pardal partner nagu mBank, kes tunnetab taastuvenergiaturu potentsiaali ja selle tähtsust Poola energiatarbijatele,“ sõnas Lepasepp.