Vaata, millist kinnisvara saab osta keskmist palka teeniv õpetaja erinevates maakondades

Kinnisvara24 turundusjuhi Martin Matsbergi sõnul saab siiski igal pool Eestis osta õpetaja keskmise palga eest laenuga mitmetoalise renoveeritud korteri ning nii mitmeski piirkonnas ka korraliku maja. Vaata all olevast tabelist, millised kinnisvara pakkumised 15 maakonnas vastavad õpetajate laenuvõimalustele.

Osade valdades juba on õpetajate keskmine palk 120% riigi keskmisest ja seda isegi Harjumaal. Maakonna keskmisest kõrgemat töötasu makstakse õpetajatele Statistikaameti andmetel Raplamaal, Saaremaal, Valgamaal, Võrumaal, Hiiumaal ja Jõgevamaal. Hiiumaal on see suisa 44% ja Valgamaal 37% maakonna keskmisest kõrgem. Arenguseire keskuse statistika põhjal on maakonniti pedagoogide palgaerinevused märkimisväärselt suured.

Näiteks Harjumaa õpetajad teenivad Läänemaa kolleegidest 312 eurot ehk 20% rohkem, kuid ka elukallidus on piirkonniti väga erinev. Samas on Harjumaa enamikes valdades õpetaja töötasu maakonna keskmise palgaga võrreldes madalaim. Palga suurust mõjutavad ka lisatasud, näiteks klassijuhataja ameti pidamine. Kõik need tegurid avaldavad mõju kinnisvara ostmiseks pangalt laenu saamisel.

Eesti Panga reeglite järgi võivad laenusoovija igakuised eluasemelaenu maksed kokku moodustada kuni 50% tema netosissetulekust. Õpetajate streigi tulemusel saavutatud kokkuleppe järgi on sellest aastast pedagoogide keskmine palk netos 1684 eurot. Seega saab tema kodulaenu maksimaalne makse kuus olla 842 eurot. Seda eeldusel, et tal ei ole muid laene ja liisinguid. Kahe täiskasvanuga perekonna puhul, kus mõlemad teenivad õpetaja keskmist palka, oleks maksimaalne laenumakse 1684 eurot kuus.